Počet otrávených zvířat v přírodě loni klesl. Padly i první tresty

Na vině byl místní chovatel holubů. Jedovatý karbofuran nastražil do návnad, jeho použití je přitom v Česku zakázané už od roku 2008. „Zvíře po požití umírá na otravu v křečích a hyne udušením, protože karbofuran blokuje přenos nervových vzruchů. Podle toho, co uvedl ve výpovědi, se chtěl zbavit převážně lišek a kun, ale byl si vědomý i toho, že může otrávit i dravé ptáky, kteří na ty návnady taky létají,“ řekla Hlubocká.

Po otrávených dravcích pátrá speciální psí jednotka pod vedením Kláry Hlubocké jako jediná svého druhu v republice. Loni vyrazila také do Milovic na Břeclavsku a v lese našla mrtvé dva kriticky ohrožené ptáky – luňáky červené.

Speciální policejní jednotka na Slovensku

„Objasňování této trestné činnosti je velmi složité už proto, že se často děje ve volném terénu, sbírání svědectví i zajišťování stop je proto složitější,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

Loni statistiky zaznamenaly 57 otrávených zvířat, z toho 36 ptáků. To je téměř poloviční počet oproti rekordnímu roku 2019. Vliv na úbytek může podle ornitologů mít právě lepší monitoring a následný postih travičů.

„Pokud by tady byla specializovaná jednotka policie na odhalování environmentálních trestních činů, tak bychom zřejmě – a ukazuje to příklad ze Slovenska – měli množství odhalených pachatelů vyšší,“ poznamenal náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V budoucnu by proto mohla podobná jednotka vzniknout i v České republice.