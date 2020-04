Ornitologové varují: Traviči ptáků používají jed nebezpečný i pro člověka

Traviči totiž prý často používají jed, který je smrtelně nebezpečný i pro člověka. V případě nálezu mrtvého zvířete by proto lidé měli zavolat policii nebo Českou ornitologickou společnost, informoval ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek.

„Lidé by v žádném případě neměli na nálezy sahat a měli by také chránit své děti a domácí mazlíčky a zabránit jim v přístupu ke kadaveru,“ řekla psovodka Klára Hlubocká z ČOS. Nálezce podle ní navíc nevědomky zničil některé stopy, jež by mohli policii dovést k člověku, který nástrahu pro zvířata připravil.

Na problém nepovoleného zabíjení ptáků v Česku se ornitologové snaží upozorňovat v rámci programu Volná křídla a na webu od roku 2000. Za tu dobu už údajně zaregistrovali nejrůznější způsoby zabíjení ptáků včetně stovky otrav. Pokládání otrávených nástrah je přitom trestný čin, za který hrozí až 8 let vězení. Pokud by se otrávil i nějaký člověk, šlo by o trestný čin obecného ohrožení, kde může být sazba i vyšší.

Traviči podle ČOS často používají zakázaný jed karbofuran, jehož otravou se ptáci ve velkých křečích při vědomí udusí. Spolu s policií, ministerstvem životního prostředí a dalšími institucemi ČOS připravuje podrobnou metodiku pro vyšetřování těchto činů. Metodika by měla ujasnit, kdo má které kompetence a odpovědnosti a umožnit snazší dopadení a usvědčování travičů.

Látka zakázaná, ale oblíbená