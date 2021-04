Soud poprvé v Česku potrestal traviče divoké zvěře. Za smrt orlů a krkavců uložil podmínku

Většina vyšetřování pachatele neodhalila

„Ptačí kriminalitou se zabývám přes dvacet let a teď jsem se konečně dočkal prvního odsouzeného traviče. Je to nesmírně důležitý signál pro ty, kdo neberou ochranu přírody vážně, že společnost má zájem ji chránit a má zájem si ochranu vynutit v případě potřeby i formou soudního rozhodnutí. Netěší nás, že má někdo problémy se soudy, ale příroda a životy ptáků jsou hodnotou, která za to stojí,“ řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Otravu čtyř orlů mořských nedávno odložila policie na Klatovsku. Dravce rovněž někdo otrávil karbofuranem. Orel mořský patří mezi zvláště chráněné druhy v nejvyšší kategorii kriticky ohrožený. S rozpětím křídel až 2,4 metru je největším dravcem v Česku a nemá v přírodě přirozeného predátora.