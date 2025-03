Vlček: Podařilo se dojednat pětinové zapojení českých firem do dostavby Dukovan

Podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) se podařilo dojednat zhruba dvacetiprocentní zapojení českých firem do dostavby Dukovan. Řekl to v rozhovoru pro Týden v politice. Vláda ještě před podpisem smlouvy požaduje minimálně třicetiprocentní zapojení. Zástupci opozice tvrdí, že kabinet se má soustředit zejména na druh prací, nikoli jen na podíl. Vlček věří, že kontrakt na dostavbu Dukovan by měl být podepsaný na konci března.

Ministr taky řekl, že už má velmi relevantní informaci o tom, že by KHNP například celou turbínovou halu včetně technologií měla vyrábět v Česku. „Už jen to je zhruba dvacet procent zapojení,“ dodal.

Vlček v rozhovoru uznal, že složitý projekt má svá úskalí. Zároveň rozptýloval obavy, že by dostavba Dukovan neměla v Jižní Koreji politickou podporu, o čem se prý sám přesvědčil, když nedávno zemi navštívil.

Na otázku, proč zapojení firem, nebylo předjednáno, Vlček odpověděl, že je to otázka na předchozí vládu. „Podmiňovat to takovými formami není v souladu s evropským právem. Snažíme se českému průmyslu maximálně otevřít dveře,“ vysvětlil.

Podle bývalého ministra průmyslu a prvního místopředsedy opozičního hnutí ANO Karla Havlíčka je to v zásadě správná cesta. „Ale je vidět to, že když se tlačí a když se to skutečně důsledně vyjednává, tak jsme schopni se posunout, protože to ještě před pár týdny vůbec na stole nebylo,“ podotkl.

Korejská společnost KHNP podle svých zástupců nadále počítá s šedesátiprocentní účastí českých dodavatelů na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. České firmy by na tento podíl měly dosáhnout do roku 2039, kdy by měly být dokončeny oba připravované reaktory.