Školní lavice plní děti z Ukrajiny. V Mariánských Lázních tak otevřeli další třídy

Školy nejsou „nafukovací“

Vyšší počet uprchlíků z Ukrajiny se už začíná projevovat ve školách. V Mariánských lázních už museli otevřít další základní školu, do které nyní chodí několik desítek ukrajinských dětí. Další budou navíc nastupovat už v tomto týdnu.

Najít místo ve školách pro děti uprchlíků není podle starosty Mariánských Lázní Martina Hurajčíka (ANO) nic jednoduchého. „Máme pouze dvě základní školy. Museli jsme hledat náhradní prostory, nakonec jsme se domluvili s Karlovou univerzitou, která měla volné prostory v Mariánských Lázních, a my jsme si je pronajali,“ uvedl.

Největším problémem je nedostatek učitelů

Starosta odhaduje náklady na zhruba 300 tisíc korun za letošní rok. Příští rok by to však mohlo být dva a čtvrt milionu. Tato částka by měla padnout pouze na nájem a zajištění energií. Mnohem větším problémem než finance je podle Hurajčíka nedostatek pedagogů. „Práce je mnoho navíc, musíme to nějak zvládat,“ dodal.

Hurajčík ale sdělil, že město může zvládnout přijmout ještě několik stovek ukrajinských dětí. S prostorem by podle něj neměl být větší problém. To si myslí i Karlovarský kraj. „Minimálně v oblasti školství je situace stabilizovaná. Kapacity jsou zatím dostačující,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.