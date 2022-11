Kraje se připravují na další uprchlíky z Ukrajiny. Jihočeský už hledá lůžka pro osm set lidí

V Česku je už teď spousta soukromníků, kteří ubytování uprchlíkům z Ukrajiny poskytují. Stát by jim měl nově vyplácet 350 korun za noc, doposud to bylo o sto korun méně. Kromě toho má vzniknout i nový zákon, který by měl od roku 2023 přinést jasnější pravidla pro ubytovávání uprchlíků.

Kdo pracuje, měl by si bydlení platit sám, říká Kuba

Podle jihočeského hejtmana a předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby (ODS) je důležité, aby si lidé, kteří už chodí do práce, hradili ubytování sami. „Aby tady nevznikl paralelní systém, že někdo chodí do práce, vedle toho dostává ještě ty uprchlické dávky a vedle toho dostává zadarmo ubytování, to prostě není možné,“ dodal. Nový systém by ale měl být daleko ohleduplnější v případě starších či handicapovaných lidí.

Jihočeský kraj momentálně hledá zhruba osm set míst k ubytování. Jde o přípravu na to, že by do Česka najednou dorazil velký počet uprchlíků. Blíží se totiž zima a Ukrajina má problémy například s dodávkami energií. Už i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj řekl, aby se lidé, pokud nemusí, na Ukrajinu v tuto chvíli nevraceli.