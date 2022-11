Uhelné regiony mohou žádat o peníze na obnovu krajiny i vznik nových pracovních míst

Na to, jak obnovit krajinu a zároveň využít to, co těžba uhlí přinesla, může odpovědět i případ anglického Cornwallu. Tam fungují skleníky s tropickými rostlinami, energii na vytápění čerpají pod zemí. Něco takového by mohlo vzniknout i na Karvinsku.

Skleníky se mohou vytápět metanem nebo pomocí geotermálního vrtu. Co bude na Karvinsku nejvhodnější, zjistí studie. Ve Velké Británii projekt přinesl snížení nezaměstnanosti, do krajiny poničené těžbou kaolinu se totiž podařilo přitáhnout turisty. „Milion lidí v prvních pěti letech v Karviné to asi nebude, ale ten cíl by měl být podobný,“ dodal Unucka.

Jezero Medard

Podobně uvažuje i Karlovarský kraj, který chce rovněž nalákat turisty, případně i nové obyvatele. Tomu by mohlo pomoci až deset předschválených projektů. Investovat se má například v okolí jezera Medard, kde byl ještě v roce 2000 hnědouhelný lom.

O evropské dotace na další obnovu okolí požádá sama těžební společnost. „Dobudujeme tu jednoduchou, provizorní infrastrukturu, bude tady možnost, aby integrovaný záchranný systém mohl projet kolem celého jezera, budou tady parkoviště pro veřejnost,“ uvedl člen představenstva pro strategie a rozvoj Sokolovské uhelné Pavel Poc.

Transformační centrum

Dalším uhelným regionem je Ústecký kraj. V bývalé střední škole v krajském městě Ústí nad Labem by mělo vzniknout Transformační centrum. To by mělo sdružovat organizace, které pomůžou s rozvojem regionu, právě například po konci těžby uhlí.

Operační program Spravedlivá transformace míří zejména na obnovu krajiny po těžební činnosti. Obyvatelům všech tří regionů by přeměna měla přinést hlavně nové pracovní příležitosti.