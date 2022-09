Volby otřásly v Praze pozicemi starostů v Dejvicích i na Jižním Městě. Úspěch měli bratři Čižinští

Někteří další starostové mají namále. V Praze 6 nejspíše po osmi letech skončí éra Ondřeje Koláře. Jeho TOP 09 ve volbách skončila druhá a výrazně zaostala za vítěznou koalicí ODS a KDU-ČSL. Stávající koalice TOP 09, ODS (a lidovců) a STAN by však mohla pokračovat. Vzhledem k volebnímu výsledku by však mohl Koláře na postu starosty vystřídat lídr vítězné kandidátky a dosavadní místostarosta Jakub Stárek (ODS).

Na druhém místě skončilo ANO dosavadní starostky Ireny Michalcové v nejlidnatější městské části Praze 4. Může ale pokračovat nynější koalice ANO, ODS a TOP 09, byť by se mohly změnit posty. ODS a TOP 09, které kandidovaly jako Společně, zvítězily a s ANO mají v zastupitelstvu 23 mandátů z 45.

V Praze 11 skončili Piráti starosty Jiřího Dohnala až pátí se třemi mandáty. Stejně jako před čtyřmi lety zvítězilo Hnutí pro Prahu 11 v čele se Šárkou Zdeňkovou, které však dosud bylo v opozici. Nyní má jen o jeden mandát více než druhé ANO vedené Ondřejem Prokopem. Situace v zastupitelstvu byla v posledním volebním období napjatá, koalice příliš dobře nefungovala, vztahy mezi některými zastupiteli byly velmi špatné. V zastupitelstvu, které má 35 členů, navíc nebude snadné sestavit koalici, pokud se ovšem nespojí HPP11 a ANO.

Další pirátský starosta Jan Adamec, který vládne v Praze 12, skončil se svojí stranou až na třetím místě. Zvítězila koalice ODS a TOP 09 v čele s místostarostou Vojtěchem Kosem (ODS), druhé bylo ANO. Nynější koalice ODS, TOP 09 a Pirátů nemá dost hlasů, může zkusit hledat podporu u Prahy 12 sobě či Změny pro Prahu 12 (zastřešující KDU-ČSL, STAN a Konzervativní stranu). Dvanáctá městská část je jednou z mála, kde v zastupitelstvu usednou i reprezentanti ČSSD a KSČM, kteří kandidovali společně jako Občané dvanáctky.

Nejistá je i pozice Petra Hejmy (STAN na kandidátce My, co tady žijeme) v Praze 1. Podruhé za sebou zvítězila kandidátka nazvaná Praha 1 sobě, kterou vedl Pavel Čižinský. Ten se před čtyřmi lety stal i starostou, ale rozpadla se mu koalice a od ledna 2020 byla Praha 1 sobě v opozici, nahradil jej Hejma. Vítězi voleb, který získal 22,9 procenta hlasů a sedm mandátů z 27, hrozí, že v opozici zůstane, je však otázka, kdo by byl starostou.

Pokračovat by totiž mohla dosavadní koalice, byť by její půdorys byl trochu jiný. Před volbami spolupracovaly kluby ODS, ANO a My, co tady žijeme zastřešující STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Iniciativu občanů. Letos kandidovala TOP 09 v první městské části samostatně, v My, co tady žijeme zůstali Starostové, lidovci a Iniciativa občanů, zatímco ANO s místními sdruženími vytvořilo kandidátku Naše Praha 1. Případná její koalice s ODS (ve volbách druhá), My, co tady žijeme (ve volbách třetí) a TOP 09 (ve volbách šestá), by získala nejtěsnější možnou většinu.