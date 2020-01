Praha 1 má novou koalici. Kluby se dohodly ještě před odvoláním starosty

Petr Hejma (STAN) před podpisem smlouvy zkritizoval mimo jiné špatný přístup dosavadních koaličních partnerů k úředníkům, kteří podle něj v důsledku toho odcházeli. Fungující radnice je podle něj předpokladem dobrého fungování městské části.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už dříve vyjádřil obavu, že v případě změny koalice v Praze 1 budou ohroženy projekty, na kterých magistrát pracuje se současným vedením radnice, například vyhláška o buskingu, opatření týkající se krátkodobého ubytování nebo rušení nočního klidu.

Podle Hejmy ale Hřib šíří poplašnou zprávu. „Já jsem ho ujišťoval, že nový koaliční formát, který by byl pod novým vedením, by nikdy nepřerušil kontinuitu spolupráce s hlavním městem Prahou,“ konstatuje.

Katastrofální stav na radnici, stěžuje si uskupení My, co tady žijeme

Uskupení My, co tady žijeme vypovědělo koaliční smlouvu loni v prosinci kvůli dlouhodobému názorovému nesouladu s Prahou 1 Sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku. Výpověď citovala například neshody v případě privatizace bytů, zvyšování nájemného nebo personální situace na úřadě.

Tehdejší koaliční partneři se podle výpovědi nedokázali dohodnout ani na způsobu řízení chodu úřadu a obecném postoji k soukromému vlastnictví a podnikání. „Stav na radnici je podle našeho názoru katastrofální, lidé nám chtějí odcházet. Bohužel se projevuje nezkušenost, o které jsme věděli, ale přece jenom už to trvá rok,“ zdůvodňoval Hejma.

Zaštiťuje se odpovědností vůči vlastním voličům a radnici chtějí řídit profesionálně. „Snažili jsme se v rámci dohodovacího řízení najít variantu spolupráce na stávajícím koaličním formátu, ale bohužel po téměř dvou měsících jednání tato snaha selhala,“ dodává Hejma.

Po vypovězení smlouvy z klubu My, co tady žijeme vystoupil Martin Kotas. Naopak do něj vstoupili tři zastupitelé TOP 09, takže nyní má klub šest zastupitelů. Koaliční ODS má pět křesel a ODS dvě. Dohromady má tak nová formace třináct mandátů, což znamená těsnou většinu v 25členném zastupitelstvu.

Návrat starých pořádků, varoval Čižinský

Starosta městské části Čižinský, který nyní čelí odvolání, v prosinci tvrdil, že udělá vše pro to, aby zabránil „návratu starých pořádků“, tedy aby se do vedení Prahy 1 vrátili trestně stíhaní zastupitelé ODS a TOP 09. Ti podle Čižinského reprezentují to nejhorší, co se v uplynulých volebních obdobích dělo a čemu se voliči v posledních volbách jednoznačně postavili. Někteří opoziční zastupitelé čelí stíhání v souvislosti s prodejem bytů v předchozím volebním období. Podobně jako Čižinský se vyjádřili i Piráti.

Čižinský odkazuje k osmiletému působení Oldřicha Lomeckého (TOP 09) v čele Prahy 1. Policisté loni v červenci obvinili bezmála čtyřicet lidí kvůli prodeji lukrativních městských bytů. Zastupitelé podle obvinění hlasovali pro prodej bytů pod cenou, čímž vznikla škoda ve výši zhruba 40 milionů korun.