Praha zatím ponechá asistenční centrum pro uprchlíky. Projedná jejich přerozdělení

„Děkujeme vládě, že začala řešit problém hlavního města. Opatření, která byla představena hejtmanům, vnímáme jednoznačně jako signál vlády, že chce situaci řešit. Chápeme, že se to nestane přes noc, proto závěr jednání krizového štábu je, že nyní nebudeme uzavírat asistenční centrum až do konce jednání, která musí proběhnout, nejpozději však do 31. května,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Po uplynutí lhůty město situaci vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Od vlády chce mít do té doby mimo jiné harmonogram řešení situace. O způsobu přesunu uprchlíků z Prahy do ostatních krajů bude Hřib jednat s ostatními hejtmany v rámci diskuse Asociace krajů. Do řešení problémů je podle Hřiba nutné osobní zapojení premiéra Petra Fialy (ODS).

Ředitel pražských hasičů Luděk Prudil řekl, že KACPU odbavilo v pondělí 664 a v úterý 450 lidí. „Postupně dochází ke snižování počtu, nicméně dostáváme se postupně na číslo téměř 90 tisíc uprchlíků odbavených od začátku války,“ řekl.