Tramvaje T3 vozí cestující 60 let ulicemi měst i pod zemí. Zpočátku byly přelomové, poslední vznikaly z nouze

Tramvaj T3 slaví kulaté výročí. A vlastně ne jedno. Rok 2021 značí hned tři její kulatá výročí. To zcela aktuální, které připadá na 21. červen, je šedesáté – šest desítek let od okamžiku, kdy „tétrojka“ svezla první cestující. Letos je to také třicet let od první velké plánované rekonstrukce a dvacet let od jízdy prvních cestujících v rekonstruovaném typu T3R.P, který dnes v Česku představuje nejčastější variantu těchto tramvají.

Tramvaje T3 vyvinula Tatra Smíchov (později ČKD Tatra) jako nástupce typu T1 pro Prahu. Byl to třetí pokus o vůz koncepce vycházející z amerických tramvají PCC – tedy tramvají velkokapacitních se dvěma dvounápravovými otočnými podvozky, které jsou vybavené vlastními trakčními motory, a řízených takzvaným zrychlovačem, který umožňuje plynulý rozjezd na rozdíl od ručních stupňových kontrolérů ve starých tramvajích. Vozy PCC vyvinuli američtí výrobci kolejových vozidel koncem 20. let minulého století ve snaze zachránit tramvajové provozy. Tramvaje začaly být považovány za brzdu rozvoje (míněno rozvoje automobilismu ve městech) – byly pomalé, těžkopádné, v rámci možností málo kapacitní, a když na to přišlo, i málo komfortní. A PCC měl být lék na to vše.