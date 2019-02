Tramvaje pro Prahu jsou kompletní. Nejdražší, nejporuchovější, nebo jen takové, jaké je město chtělo?

Problémy, ale i pokrok

Bylo by ale nespravedlivé tvrdit, že tramvaje 15T přinesly do Prahy jen problémy. Díky nim bylo možné z běžného provozu postupně vyřadit nejstarší tramvaje T3 z 60. let (dojezdily v roce 2011) a později i téměř všechny další vozy T3 ze 70. a 80. let, které neprošly další rekonstrukcí (v roce 2017).

Dnes již jezdí typy T3M a T3SUCS v původním provedení pouze na jedné lince, kterou navíc dopravní podnik prohlásil za nostalgickou. Vyřazují se i tramvaje T6 z 90. let, zatímco vozy T3 procházejí dalšími rekonstrukcemi, při kterých dostávají novou, částečně nízkopodlažní vozovou skříň.

Škoda se během doby, kdy dodávala tramvaje do Prahy, stala i jejich poměrně velkým vývozcem. Tvrzení, že česká metropole posloužila Škodě jako testovací laboratoř pro úspěšný export, je však přesné jen částečně. Vozidla odvozená přímo od pražské 15T totiž jezdí pouze v Rize (kde však mají i prodlouženou čtyřčlánkovou verzi) a částečně jsou spřízněné ještě bratislavské typy 29T a 30T. Ty mají obdobně dva ze čtyř podvozků otočné, ovšem zbylé podvozky jsou pevné. Další tramvaje, které Škoda dodala či dodá do Turecka, Maďarska a také Německa, pak mají pevné podvozky a jde o postupný vývoj starších pražských tramvají 14T.