Pavel Karas: Klimatické lázně nás rychle dostanou do formy. Klimatoterapie využívá k léčbě vlastnosti podnebí

Pozitivní vliv na naše zdraví mají hory, a to hlavně středohorské podnebí. Z biologického hlediska se jedná o polohy v nadmořských výškách od 750 do 1200 metrů. Charakteristickým rysem středohorského klimatu je hlavně bohaté zastoupení lesů a často stačí pouhých pět až osm dní strávených ve středohorském klimatu k příznivému ovlivnění tělesné zdatnosti.

Důležitost otužování

Při lázeňském pobytu se doporučuje také otužování, a to jak vodou, tak chladným vzduchem.

Vedle aktivizace oběhového systému zvyšuje otužování látkovou výměnu. Stoupá spotřeba kyslíku, zlepšuje se výkonnost a snižuje se napětí pro náš centrální nervový systém. Zvýrazňuje se pocit svěžesti a odpočinku.

Dalším benefitem klimatických lázní, ať už na horách, nebo u moře, je helioterapie.

Už před 1. světovou válkou byly velmi oblíbené sluneční lázně, kde se k léčbě používalo sluneční UVB záření v pásmu 280 až 315 nanometrů. Jednou z nejznámějších vlastností ultrafialového záření je jeho vliv na tvorbu vitaminu D2 a D3. Lehké zčervenání kůže a její postupné zhnědnutí vlivem pigmentace vede zpravidla k lepšímu prokrvení a povzbuzení vnitřně sekrečních funkcí kůže a zvýšení obranyschopnosti organismu. Nic se ale nemá přehánět. Při delším pobytu na slunci může dojít až ke spálení, tvorbě puchýřků a nádorovým onemocněním kůže.

Irský dramatik George Bernard Shaw se zapsal do historie nejenom získáním Nobelovy ceny za literaturu, ale i citátem „Ve zdravém těle zdravý duch“. Ten je stálé aktuální i v dnešní uspěchané době a každý by měl myslet na to, že zdraví má jenom jedno. Proto by měl pobyt na místech, která nám dělají dobře na těle i na duši, převážit nad stresem a nezdravým životním stylem v uzavřených prostorách našich bytů a kanceláří.