Vrátí se inverze, v neděli má silně foukat

V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, často i mrznoucí. Slunce se ukáže spíše jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu. Postupně zesílí vítr, který v nárazech dosáhne během neděle rychlosti až 70 kilometrů v hodině, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Zpočátku může být v pátek sice relativně slunečno i na horách, v nižších polohách čekáme ale hlavně mlhy. Během víkendu se ale všechny vrcholky hor skryjí do inverze, snad s výjimkou horní Šumavy v polohách nad 1000 až 1100 metrů. V nižších polohách nás naopak bude provázet šedá masa nízké oblačnosti,“ uvedli meteorologové.
Od vyšších poloh a na horách může mrznout po celý den, hlavně tam, kde budou těsně pod inverzí mrznoucí mlhy. V nižších polohách budou odpolední maxima většinou jen lehce nad nulou.
„S větší tloušťkou nízké oblačnosti se také objeví tu a tam mrholení, které může být hlavně na návětří Krušných hor a v jejich okolí i mrznoucí,“ napsal ČHMÚ. Inverze s velkou pravděpodobností vydrží i na začátku příštího týdne.
Ojedinělé srážky
V pátek zůstane obloha s výjimkou hor většinou zatažená, budou se tvořit mlhy, ojediněle může mrholit nebo lehce sněžit. V noci a ráno teploty klesnou na nulu až minus čtyři stupně, přes den vystoupí maximálně na plus tři stupně. Hlavně na Českomoravské vrchovině se může tvořit námraza.
Podobný ráz počasí i teploty vydrží i v sobotu. V neděli zesílí vítr, zpočátku zůstane zataženo a mlhavo s mrholením či slabým sněžením, místy se objeví slunce i v nižších polohách. Nejvyšší denní teploty budou kolem tří stupňů nad nulou.