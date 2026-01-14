Na východě Česka se může tvořit ledovka, varují meteorologové

Ve východní polovině Česka hrozí od středečního odpoledne při mrznoucím dešti ledovka. Zejména v částech Pardubického a Olomouckého kraje se může tvořit i ve čtvrtek dopoledne. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Při ledovce je podle meteorologů potřeba počítat s problémy v dopravě, opatrní by měli být také chodci.
„Během středečního odpoledne očekáváme od severozápadu přibývání deště, který bude zejména ve východní polovině území místy mrznoucí s tvorbou slabé ledovky,“ uvedl ČHMÚ. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od středečních 15 hodin do čtvrtečních 05:00 ve Zlínském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji a také v částech krajů Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Libereckého a Vysočiny.
„Riziko tvorby ledovky pomine ve čtvrtek ráno, kdy budou srážky slábnout, nicméně v části Olomouckého a na východě Pardubického kraje mohou mrznoucí srážky přetrvat až do čtvrtečního odpoledne,“ sdělili meteorologové. V těchto oblastech Pardubického a Olomouckého kraje a rovněž na Rýmařovsku v Moravskoslezském kraji proto výstraha platí do čtvrtečních 15:00.
„Na ostatním území je výskyt ledovky málo pravděpodobný, ale nelze ho úplně vyloučit,“ dodali meteorologové.
V místech s ledovkou podle nich hrozí zvýšená nehodovost a také vyšší riziko pádu při chůzi. Řidiči by proto mělo jezdit velmi opatrně, starší nebo méně pohybliví lidé by pak měli omezit vycházení.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.
V pondělí silná ledovka od rána komplikovala provoz na silnicích i na železnici napříč Českem, v omezeném režimu fungovalo kvůli namrzajícímu dešti pět hodin mezinárodní letiště v Praze. Přibylo dopravních nehod i úrazů na kluzkých chodnících. Námraza na trolejích zastavila vlaky v okolí Prahy, přes Děčín do Německa a také mnohé dálkové spoje. Ve středních Čechách, na jižní Moravě či v Olomouci ráno kvůli nepříznivému počasí nevyjela část autobusových linek.