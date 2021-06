Pandemie ovlivnila psychiku Čechů, upozornil šéf Národního ústavu duševního zdraví Winkler

Winkler věří, že nebude hůře. Současné rozvolnění a přibližující se léto by mohlo části populace pomoct. „Bude záležet, jak se bude vyvíjet epidemická situace, ekonomická, celospolečenská situace, to vše bude přispívat k duševní pohodě nebo nepohodě populace,“ dodal. Může se ale podle něj stát, že lidé, kteří doposud pandemii zvládali, by se dostali přes pomyslnou hranici, kdy by to zvládat přestali.

Nový šéf Národního ústavu duševního zdraví také zmínil, že zatím to nevypadá, že by počet sebevražd během roku s covidem narostl. „Z předběžných informací k nárůstu sebevražd jako k takovému v roce 2020 nedošlo, ale byl bych opatrný. Ty problémy se mohou kumulovat a je potřeba si počkat na data a sledovat je delší dobu,“ vysvětlil.

Reforma psychiatrické péče

Winkler také zdůraznil nutnost reformovat péči o duševním zdraví. „Tady ideologicky jakoby neexistovaly sociální problémy, tak bylo výhodné držet ty lidi za zdmi velkých psychiatrických nemocnic. V té první fázi jsme se soutředili na to, aby tam lidé nebyli léčeni delší dobu, než je nezbytně nutné,“ vysvětlil.