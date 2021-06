Covid neměl výrazný vliv na rozvoj duševních nemocí. Lidí s vážnými problémy je však více

Pomoc psycholožky musela vyhledat například všeobecná sestra Jednotky intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Lenka Konečná. „Na přelomu toho roku to tak asi dolehlo, že jsem měla pocit takové beznaděje, že všichni ti lidé prostě umírají,“ uvedla.

„(Psycholožka) mi v podstatě vysvětlila, co se mi teď odehrává v hlavě, asi nám všem, že nám chybí serotonin, a co můžu dělat pro to, abych si ho získala zpátky a byla zase veselá a ne nešťastná,“ popsala svoji zkušenost Konečná.

Ambulantně loni psychiatři vyšetřili o zhruba sedmdesát tisíc lidí víc než v roce před pandemií. Nárůst ale přibližně odpovídá trendu předešlých let. „V březnu, dubnu a květnu a potom v posledních třech měsících roku 2020 v porovnání s desetiletým průměrem výrazně pokleslo množství kontrolních a komplexních vyšetření, tedy vyšetření, která psychiatři dělají při přijetí do péče,“ řekla zástupkyně ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) pro vědu a grantovou činnost Jitka Soukupová.