Děti jsou o polovinu slabší než před 20 lety. Mohou za to mobily, počítače i strach rodičů

Vědci měřili sílu desetiletých školáků pomocí různých cviků, jako byl například skok do dálky, stisk ruky, sedy lehy nebo shyby. Zjistili, že děti jsou v současnosti slabší a méně vytrvalé, než byli jejich vrstevníci před pouhými dvaceti lety. Výsledky zveřejnili v Journal of Science and Medicine in Sport

Zatímco v roce 1998 chlapci udělali za třicet vteřin průměrně 26 sedů lehů, v roce 2008 to bylo pouze 19,2 a v roce 2014 dokonce už jen 15,4. U dívek se počet těchto cviků mezi lety 1998 a 2014 snížil z 23,9 na pouhých 10,7.

Významný úpadek schopností vědci zjistili u chlapců i dívek také u shybů. Zřejmě nejreprezentativnějším hodnocením síly je takzvaná „úchopová síla“, která ukazuje, jak silně dokáže člověk stisknout ruku. Ta se výrazněji snížila u chlapců než u dívek. Pouze malé zhoršení autoři studie zjistili u skoku do dálky.

Experti měřili sílu, výšku a váhu celkem u tří set desetiletých chlapců a dívek z anglického Chelmsfordu v letech 2014, 2008 a 1998. Kromě zhoršení tělesné síly zaznamenali také to, že školáci povyrostli a ztěžkli. Jejich index tělesné hmotnosti BMI při tom zůstal přibližně stejný.