Muž, který tvrdil, že lékaři v plzeňské nemocnici zabíjejí pacienty s covidem, míří znovu před soud

„Krajský soud v Plzni rozsudek nalézacího soudu zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí,“ potvrdil Prach. Případ bude tedy muset znovu otevřít okresní soud v Plzni. Státní zástupkyně se odvolala letos v létě. „Hlavním důvodem odvolání je, že nesouhlasíme s úplným zproštěním,“ řekla už dříve pro ČT státní zástupkyně Kateřina Brožová. Původně pro Hlávku navrhovala podmínku.

Jelikož muž video zveřejnil v době nouzového stavu, hrozil mu až osmiletý trest odnětí svobody. Plzeňský okresní soud se ale nedomníval, že se jednalo o trestný čin a v červnu zprostil Hlávku obžaloby. Nyní musí ale případ znovu projednat.

Třiašedesátiletý Hlávka loni zveřejnil video na platformě Svobodný vysílač. Soud mužovo zproštění odůvodnil mimo jiné tím, že právě uvedená platforma není hromadným sdělovacím prostředkem, který by vyvolal paniku. Soud také zmínil, že se nejednalo o poplašnou zprávu, protože video nezpůsobilo, že by pacienti najednou začali odmítat hospitalizaci nebo že by chtěli převézt do jiné nemocnice.

Video prý točil kvůli své nemocné matce

Hlávka tvrdil, že v plzeňské fakultní nemocnici zabíjejí zdravotníci schválně pacienty s covidem, protože jim nechtějí podávat přípravky ivermektin a isoprinosin. U soudu řekl, že se k natáčení videa rozhodl proto, že neměl dost informací o stavu matky, a proto lékařům nevěřil.

Muže pustili zdravotníci v době vrcholící pandemie na covidové oddělení za matkou, která byla ve velmi špatném stavu. Sám Hlávka v nahrávce připustil, že ho za ní pustili, aby se s ní rozloučil, protože umírala. Na oddělení začal tajně pořizovat videa zdravotníků, své matky, která už téměř nekomunikovala, i dalších pacientů. Matka nedlouho po synově návštěvě zemřela.

Přípravek ivermektin do nemocnice sám donesl. Podle jeho slov se snažil přesvědčit lékaře, aby ho lékaři jeho matce podali. Během soudního jednání pronesl, že je přesvědčený, že by jí přípravek pomohl. „I když byla matka v terminálním stadiu, chtěl jsem použít léky, které jsou vyzkoušené a ověřené,“ tvrdil u soudu. Zároveň vypověděl, že nemocnici nechtěl úmyslně poškodit.

Ivermektin na covid nezabírá, což od samého počátku říkal i jeho výrobce. Mylnou informaci o jeho účinnosti na covid šířila i mnohá česká média.