Ivermektin proti covidu nefunguje, tvrdí autoři zatím nejrozsáhlejší studie jeho účinků

Podle rozsáhlé studie v rámci projektu Together Trial , která studovala vliv ivermektinu na reálných pacientech, nemá léčivo na covid-19 „žádný účinek“. Na výzkum, který byl navržený velmi pečlivě a probíhal v rámci klinických testů, dohlížela kanadská McMasterova univerzita. Uskutečnil se v Brazílii, která zaváděla jen minimální protipandemická opatření, a byl tam proto dostatek nemocných neočkovaných pacientů.

Mills tam uvedl, že mezi patnácti sty pacienty ve studii nevykazoval ivermektin „žádný vliv“ na výsledné cíle studie – tedy zda pacienti vyžadovali delší dobu v nemocniční péči. „V naší studii,“ řekl, „nevidíme, že by tato léčba měla pozorovatelný přínos, jaký od ní její zastánci očekávají.“ Tato studie zahrnovala více než trojnásobek pacientů oproti předchozím analýzám léku.

Výsledky této studie týkající se ivermektinu zatím nebyly oficiálně publikovány, autoři to ale chystají v nejbližších týdnech. Už v minulosti ale stejný projekt analyzoval účinky antimalarika hydroxychlorochinu, které jako účinnou léčbu propagoval zejména tehdejší americký prezident Donald Trump – recenzovaná studie Together Trial ale v dubnu jasně prokázala, že tento přípravek nemá na virus žádný silnější účinek.

Studie původně testovala výsledky jedné dávky ivermektinu podané v lednu letošního roku, ale později byla změněna tak, aby zahrnovala jednu denní dávku po dobu tří dnů v množství 400 mikrogramů léku na každý kilogram hmotnosti pacientů. Polovina subjektů dostávala místo léku neúčinné placebo. Při žádném z těchto dávkování nebyly zjištěny žádné klinické výsledky, uvedl Mills.

Účinek extrémně vysoké koncentrace, ovšem za hranicí bezpečnosti

Ivermektin je širokospektrální antiparazitikum používané v humánní i veterinární medicíně proti parazitickým hlísticím a některým ektoparazitům, jako jsou vši nebo zákožky.

Jeho možné využití jako léku proti covidu se poprvé objevilo už v roce 2020, když tým australských vědců oznámil, že v laboratorních podmínkách vykazuje v extrémně vysokých koncentracích účinek proti viru SARS-CoV-2, jenž způsobuje covid. Tento výzkum, o němž ČT24 informovala krátce po jeho zveřejnění, ale zahrnoval koncentrace léku daleko za hranicí toho, co se v medicíně používá a co by bylo pro pacienty bezpečné.