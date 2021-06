Lékový ústav schválil studii na účinky ivermektinu, je pro ni ovšem málo pacientů

V brněnské Vojenské nemocnici, Nemocnici Milosrdných bratří a Fakultní nemocnici sv. Anny by mohlo probíhat klinické hodnocení ivermektinu, který podle některých lékařů může pomáhat v léčbě pacientů s covidem.

„SÚKL toto klinické hodnocení schválil 31. května,“ uvádí pro ČT mluvčí ústavu Klára Brunclíková. Zatím však není jasné, kdy studie začne. „Je možné, že nebudeme mít vhodné pacienty,“ popisuje obavy lékařů mluvčí Svaté Anny Dana Lipovská. Počet hospitalizovaných totiž klesá.

Pochyby

Lékaři by do studie mohli zařadit všechny dospělé pacienty, kteří by s tím souhlasili. „To je samozřejmé, protože k podání ivermektinu je vždy potřeba souhlas,“ objasňuje Lipovská. Právě souhlas je vedle uvážení lékaře jednou z podmínek ministerstva zdravotnictví, které v březnu experimentální léčbu tímto preparátem proti parazitům povolilo.

Postoj nezměnilo ani po vyjádřeních Evropské lékové agentury a Světové zdravotnické organizace, které použití léku na léčbu covidu nedoporučily. Tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přitom o účinnosti ivermektinu pochyboval, na nedostatečné důkazy o jeho kladném vlivu na léčbu upozorňovali i další odborníci.

Opačný názor měl ale premiér Andrej Babiš (ANO), s nímž se Fakultní nemocnice u sv. Anny na nákupu domlouvala. V březnu pak nakoupila deset tisíc kusů balení za 12,5 milionu korun. „Zbylo nám zhruba třicet procent z celé zásilky, hodně se ho distribuovalo i do ostatních zdravotnických zařízení a lékáren,“ upřesňuje Lipovská.

Léku vyprší životnost v srpnu

Pokud nemocnice lék nespotřebuje do konce srpna, kdy mu končí expirace, bude podle mluvčí zvažovat další postup. „Mimo jiné i jednání s dodavatelem,“ doplňuje.

Svatoanenská nemocnice do konce dubna podala ivermektin sto padesáti pacientům, většině na jednotkách intenzivní péče. Podle primáře I. interní kardioangiologické kliniky Michala Rezka výsledky naznačily možný pozitivní efekt, k průkaznosti je však podle něj potřeba větší kontrolované studie. S tou by lékaři mohli začít do dvou týdnů. „Pokud budeme mít vhodné pacienty, což není jisté,“ vysvětluje mluvčí nemocnice.

Zdravotnická zařízení podávají pacientům s covidem-19 několik léků, především remdesivir, bamlanivimab nebo lék od firmy Regeneron. K ivermektinu jsou někteří lékaři skeptičtí, původně jde totiž o lék proti parazitům, který se používá převážně u zvířat.