Medializace neschválených léků na covid může být nebezpečná. Pro doktory i pacienty

Šéfredaktor deníku Právo Zdeněk Porybný si ale za vydáním stojí. „Lék ivermektin je podle mého soudu opřeného o výsledky jeho léčebných účinků v této chvíli spolu s vakcinací jednou z mála účinných zbraní, které má medicína k dispozici, jak porazit pandemii. Proč má prakticky nulovou nebo velmi malou publicitu? Je snad příliš laciný? 6,62 eur za jedno balení, které platí v lékárnách Slováci, je ve srovnání s cenami amerických monoklonních protilátek plivnutí do rybníka. Také v tom není žádný otevřený nebo skrytý inzertní zájem,“ napsal Porybný Newsroomu ČT24.

„Tohle rozhodně není normální titulka normálních novin v normální zemi. To, že pak čtete o pološílených lidech, který to shání pokoutně a perou to do sebe místo Sava, vás pak už nepřekvapí,“ napsal k vydání novin na Twitteru novinář Luděk Staněk. Na stejné sociální síti deník kritizoval také mediální odborník Václav Štětka. Konkrétní vydání Práva podle něj vstoupí do dějin žurnalistiky, protože „udělalo z celé titulní strany advertoriál na jeden konkrétní produkt“.

V Česku ho k léčbě covidu zkouší ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Lék zvaný ivermektin je levný a u pacientů s těžším průběhem nemoci zatím zabírá. I když v Česku není registrovaný, deník Právo o něm v týdnu na titulní straně vydal hned čtyři články, a to bez větší kritiky.

Antiparazitikum pro koně

Podle lékaře a předsedy Českého klubu skeptiků Sisyfos Jaromíra Šrámka je ale takový přístup špatný. „Celé vydání Práva vyvolává dojem, že máme zázračný lék. Kdyby to tak dopadlo, bylo by to skvělé, ale může se stát i obrovská katastrofa a kromě běžných obětí tady může být i obrovské rozčarování z toho, jak funguje medicína,“ varoval Šrámek.

Před použitím ivermektinu na covid-19 přitom varuje i jeho výrobce, na tuto nemoc ho totiž netestoval a nemůže proto zaručit jeho bezpečnost. O lék už ale přesto lidé žádají jak své lékaře, tak veterináře. Toto antiparazitikum se totiž používá například u koní.

Novinářka Ludmila Hamplová ze Zdravotnického deníku upozorňuje, že podobnou naději loni dával lék proti malárii, který měl ze začátku na covid také dobré účinky. „Zaznívaly úplně stejné argumenty – je to lék, který známe desetiletí, je bezpečný, víme o něm docela dost, nemůže se nic hrozného stát. Došlo k něčemu podobnému, lidé si tento lék sháněli na černo, naopak pacienti, kteří ho potřebovali kvůli své nemoci, ho nemohli získat. Po pár měsících vyšly výsledky solidních vědeckých studií a zjistilo se, že nejenom tento lék proti covidu-19 nefunguje, ale reálně může pacientům i ublížit,“ připomněla Hamplová.

Porybný: Nechceme jen zaznamenávat počty mrtvých

Velká medializace a případný neúspěch s léčbou může ublížit i lékařům. A to nejen proto, že jim někteří pacienti vyhrožují policií, když jim lék nepředepíšou. „Jakmile se začne šířit narativ, že lék je skvělý, začnou si to myslet lidé i lékaři, tomu se nedá vzdorovat. Když pak přijde zpráva, že to není v pořádku, bude tendence ji přehlížet, úplně zapadne. Nemůžeme si nalhávat, že každý lékař má zájem nebo dokonce čas sledovat literaturu,“ dodal lékař Šrámek.

Právo i server Novinky.cz chtějí o ivermektinu informovat dál. Podle šéfredaktora Porybného se totiž nechtějí smířit se současnou situací a každý den jen zaznamenávat počty nemocných a mrtvých. „Jsem si jistý, že dovoz ivermektinu je pro nás pro všechny dobrá zpráva, která si zaslouží i celou první stranu novin. A také, že nebýt tlaku veřejnosti, která o něm získává informace především z Práva a Novinek, čekali bychom na tento lék marně ještě mnoho měsíců,“ uvedl Porybný.

Lék často na Facebooku zmiňuje také nezařazený poslanec Lubomír Volný, mimo jiné dává tipy, jak a kde ho sehnat. Včetně cesty přes veterináře. Kvůli příspěvku, ve kterém psal o údajném „plánu na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí několika pacientů“, si ho už předvolala policie. Dopustit se totiž mohl trestného činu šíření poplašené zprávy.

Téma rozebere pořad Newsroom ČT24 v neděli večer.