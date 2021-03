Vyšla první kvalitní studie o léku na covid ivermektin. Přípravek neškodí, ale zázrak to není, ukazuje

Že by mohl pomáhat i proti covidu, naznačil poprvé výzkum australských vědců už v dubnu roku 2020. Tým z Monash University v Melbourne popsal, že ivermektin je v buněčných kulturách velmi účinně schopen zlikvidovat virus SARS-CoV-2. Lék byl tehdy testován jen „in vitro“, tedy na buněčných kulturách v laboratorním prostředí,⁠ nikoliv na živých zvířatech, natožpak lidech. Takové experimenty nejsou ještě ani zdaleka zárukou, že vše bude v reálném světě (neboli „in vivo“) fungovat, jak má.

Výsledky ale byly velmi nadějné. Po nasazení ivermektinu totiž během pouhých 48 hodin zmizel veškerý genetický materiál viru z buněk. „Zjistili jsme, že stačila jediná dávka tohoto přípravku, aby se tak odstranily všechny stopy virové RNA během dvou dní. A už po 24 hodinách došlo k jejímu značnému úbytku,“ uvedla Kylie Wagstaffová, spoluautorka studie, která vyšla v odborném časopise Antiviral Research.

Účinky potvrzuje s výhradami i Radim Nencka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. „U parazitů zasahuje do iontových kanálů a tím je zabíjí. U virů je to složitější, vliv je zřejmě velmi komplexní. Nedá se úplně přesně říct, co je vlastně ten hlavní mechanismus účinku, nicméně ukazuje se, že má aktivitu minimálně in vitro, to znamená na buňkách.“ I podle Nencky je ale zapotřebí ještě řady kvalitních klinických studií.

Ivermektin v Česku

V Česku není lék registrovaný a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dříve uvedl, že má zatím málo informací na to, aby jej mohl k léčbě covidu-19 doporučit. „Ty výsledky, které už máme, a my to opravdu kontinuálně sledujeme, tak ještě nevykazují nějaká data o razantní účinnosti, ač tedy bezpečnostní profil toho léčiva při stanoveném dávkování se jeví jako dobrý,“ konstatovala ředitelka ústavu Irena Storová. SÚKL zároveň apeluje na lidi, aby si neordinovali ivermektin sami z dostupných inzercí na internetu, a už vůbec ne přípravky, které tuto látku sice obsahují, ale jsou určené pro veterinární účely.

„Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množení viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie s podáváním přípravku u covidu-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání,“ uvedlo také mezioborové stanovisko několika organizací českých lékařů.