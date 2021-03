Doktoři dostanou lék, který by mohl pomáhat proti covidu-19. Chybí mu však registrace, jeho účinnost je nejasná

Nemocnice sama využije řádově stovky dávek přípravku, ve skladech však má 20 tisíc. Nabídne ho proto i dalším zařízením – nikoli pouze nemocnicím. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) jej dostanou i praktičtí lékaři. „Mohli by s ním – bude-li fungovat – odvrátit příjem pacientů do nemocnice nebo zabránit rozvinutí závažnějšího stavu,“ očekává ministr.

Praktici nyní čekají na metodický pokyn. Ministerstvo by v něm mělo stanovit, jací pacienti by měli ivermektin na covid-19 dostat – půjde o lidi nad 65 let nebo chronicky nemocné pacienty nad 55 let. Lék by jim měli lékaři nasazovat již v prvním týdnu nemoci. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky jde i o to, aby měli lékaři v podobě ministerského pokynu právní zajištění. „Mluvíme o léku, který sice existuje dlouho a u jiných diagnóz se podává, přesto není v ‚indikaci codi',“ upozornil.

Někteří lékaři jsou i tak zdrženliví. „Tento lék by zasloužil nejdříve prostudovat v běžné praxi než paušálně nasazovat v běžné populaci,“ míní praktický lékař Norbert Král.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová připustila, že z dosavadních výsledků nejsou zatím patrná „data o nějaké razantní účinnosti“. Na druhé straně by nemělo podání ivermektinu na covid-19 nikoho ohrozit. „Bezpečnostní profil léčiva při stanoveném dávkování se jeví jako dobrý,“ ujistila Storová.