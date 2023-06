Z řady estébáků jsou opuštění lidé. Osobní vyrovnávání s minulostí každého dožene, tvrdí Kroupa

Za nejsdílnější médium označuje Mikuláš Kroupa rozhlas, který ho začal provázet hned po konci studií na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. V Českém rozhlase byl jako externista necelý rok, když ho povolali na vojnu.

„Vyprosil jsem si, že bych ji chtěl strávit v profesích, které mi jsou blízké. Zařadili mě proto do časopisu A report pod ministerstvo obrany,“ vypráví o tom, jak v redakci pracoval s bývalými komunisty. „Na redakčních poradách byly flašky fernetu, další lidé chodili do hospody. Valil jsem oči,“ usmívá se.

Do rozhlasu se po vojně vrátil, pracoval pro Radiožurnál, Dvojku i Vltavu. Věnoval se také vojenským tématům a později i válečným veteránům. „Šel jsem za generálním ředitelem Václavem Kasíkem s tím, že bych chtěl natáčet vzpomínky pamětníků. Bylo to opřené o jejich dopis, že už nejsou schopni sepsat své paměti, ale že by jejich vzpomínky mohl natočit nějaký redaktor,“ vybavuje si Kroupa začátky projektu Paměť národa, který spravuje jím vedená nezisková organizace Post Bellum.

„Velmi rychle jsme pochopili, že musíme používat audiovizuální techniku. Výborný nápad byla studia, u kterých jsme se inspirovali ve Spojených státech,“ popisuje. Sběrači příběhů cestují přímo za respondenty, které buď vozí do studia nebo je vyzpovídají například u nich doma.

„Když se nám příběh zdá hodně zajímavý a chceme jít do detailů, tak máme třeba dvě i tři dvouhodinová sezení,“ odpovídá s dovětkem, že sběrači si na pamětníky udělají tolik času, kolik je potřeba.

Hledáme lidi, kteří vstoupili do dějin

Paměť národa od svého vzniku v roce 2008 vydala tisíce příběhů veteránů druhé světové války, protinacistických odbojářů, politických vězňů komunistického režimu, ale i bývalých agentů StB či komunistických funkcionářů.

„Lidé, kteří sloužili totalitním režimům třeba jako agenti StB, mají většinou krátkou paměť, zatímco ti, kteří se za svůj život nestydí nebo se s ním vyrovnávají, naopak vypráví,“ tvrdí Kroupa s tím, že hledají lidi, kteří něco zažili. „Vstoupili do dějin, stali se účastníky nebo svědky, mají za sebou dějinný příběh,“ dodává.