Na rozhovor s Bushem jsem měla pět minut, vzpomíná bývalá zpravodajka ČT v Americe Petra Flanderková

O tom, že bude novinářkou, měla Petra Flanderková jasno už v sedmi letech. „Že se vrhnu na zahraniční zpravodajství, jsem ale vybrané neměla,“ vypráví. Na základní škole se však naučila dobře anglicky, což jí v únoru 1990 pomohlo k místu v delegaci prezidenta Václava Havla při jeho slavné cestě do Spojených států.

Jako reportérka vysokoškolského časopisu Studentské listy tehdy viděla známý Havlův projev v Kongresu, ale i chaos v organizaci cesty. „Byla to taková hurá akce. Přistavilo se ještě druhé letadlo a nebylo uspořádáno, kdo bude kde sedět,“ vybavuje si Flanderková, jak se v jednu chvíli ocitla vedle Karla Schwarzenberga. Problémy pak byly i s ubytováním. „V New Yorku bylo najednou zamluveno o dvacet pokojů míň, takže jsme v UN Plaza hotelu spali na zemi.“

Spor kvůli otázce na Havla

Další Havlovy cesty už podle Flanderkové tak „punkové“ nebyly, do USA se ale vydávala dál. Nejprve s novinářskými zájezdy od americké ambasády, pak jako zahraniční reportérka České televize. Pokrývala vstup Česka do NATO i skandál prezidenta Billa Clintona kvůli jeho vztahu s Monikou Lewinskou. „Největší problém nebyla nevěra, byť Američanům hodně vadila, ale to, že lhal před velkou porotou,“ vysvětluje novinářka, která se na aféru zeptala i Václava Havla.

„Bill Clinton měl první tiskovou konferenci, kde se ho na to novináři mohli ptát, a shodou okolností jsme tam byli s prezidentem Havlem. Zeptala jsem se ho na hodnoty, protože mluvil o tom, že jsou tam trochu jiné,“ vypráví s tím, že prezidentovi lidé se na ni kvůli tomu zlobili. Zato američtí novináři za ní pak přišli. „Říkali, že jsem se zeptala chytře, a chtěli vědět víc o tom, co k tomu Havel říkal.“

Flanderková si však jinak spolupráci například s Havlovým mluvčím Ladislavem Špačkem pochvalovala. „Mnohdy nám pomohl, nikdy nekřičel a nebyl arogantní,“ odpovídá reportérka, která se v roce 1999 stala první stálou zpravodajkou ČT ve Spojených státech. „Hledat byt, zařizovat všechno od koupě auta po nábytek byla velká zkušenost. Neexistoval nikdo, kdo by to udělal za mě, ale byla jsem ráda, že jsem si to mohla udělat podle sebe,“ říká.