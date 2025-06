SOUHRN: Zásadní události pátku 6. června

Bitcoinovou peněženku před darem ministerstvu spravedlnosti otevřel znalec najatý advokátem trestaného dárce, a navíc bez dohledu notáře a zástupce ministerstva. Píší to servery Seznam Zprávy a Info.cz. Nedá se tedy nezávisle prokázat, zda v elektronické peněžence byly skutečně bitcoiny jen zhruba za tři miliardy korun, jak ministerstvu tvrdil zmíněný znalec. Bitcoinovou kauzou se opět zabývala Poslanecká sněmovna, přestože měla v pátek probírat zákony.





Prezident USA Donald Trump na sociální síti Truth Social naznačil, že by mohl zrušit vládní smlouvy a dotace pro firmy svého někdejšího spojence Elona Muska. V reakci na Trumpova slova pak Musk ohlásil, že společnost SpaceX začne vyřazovat z provozu svou vesmírnou loď Dragon. O několik hodin později to však vyvrátil. Rozepře mezi Muskem a Trumpem znepokojují investory. To se podepsalo i na tom, že výrazně oslabovaly akcie výrobce elektromobilů Tesla – nakonec se ve čtvrtek propadly o 14,3 procenta.