Co jste dělali 11. září 2001? Přečtěte si vzpomínky 35 tisíc obyvatel Česka

Přesně za měsíc to bude přesně 20 let od útoků na WTC. Říká se, že tuhle událost si pamatuje úplně každý - tak to chceme vyzkoušet. Prosíme, napište nám do komentářů, co jste dělali, když jste se doslechli, co se právě stalo. pic.twitter.com/N2lbQGmlSv