SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. června

Poslanci ve čtvrtek při mimořádné schůzi řešili kauzu bitcoinů darovaných státu, program schůze schválili po 5,5 hodinách. Pro hlasovalo všech 161 přítomných poslanců napříč stranami. Předtím se u řečnického pultu střídali vládní a opoziční poslanci s přednostním právem. Jediný bod programu nesl název „Ministr (spravedlnosti Pavel) Blažek pere peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit“. Blažek už na svoji funkci rezignoval, skončí v pondělí.

Soud ve čtvrtek zamítl žádost obviněného advokáta Miroslava Jansty o propuštění z vazby, a to kvůli obavě, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. Informoval o tom Janstův právní zástupce Josef Monsport. Proti rozhodnutí podal stížnost. Advokát je ve vazbě od konce února. Policie ho viní z toho, že pomáhal někdejšímu řediteli motolské nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a jeho bývalému náměstkovi Pavlu Budinskému legalizovat peníze z úplatků.





České školy čelí dalšímu zhoršení nedostatku kvalifikovaných učitelů. O tom, jak trend zvrátit, co by se mělo zlepšit či co už Česko pro zatraktivnění oboru dělá, diskutovali účastníci z řad odborné veřejnosti na debatě s názvem Kdo bude učit naše děti aneb inventura sboroven, kterou pořádala iniciativa Začni učit! Diskutující se shodli, že společnost vnímá učitelství jako vážené povolání, ale nikoliv příliš atraktivní. V této rychle se měnící době jsou navíc na učitele kladeny vysoké nároky.