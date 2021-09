Od Svobodného slova k TikToku. Nová podcastová série Background ČT24: Generace provede etapami české novinařiny

„Background je jakési zákulisí, něco, co v pořadu Newsroom ČT24 ukazujeme několik let podrobně. Máme za sebou úspěšné seriály jako Mediální revoluce nebo Kauzy. Televize ale neumožňuje jít tolik do hloubky. Tam můžeme jít na webu, na sítích nebo právě v podcastech. Jednotlivé generace novinářů, jejich konkrétní příběhy a osudy tak představíme ve velkém. V rozhovorech se budeme ptát i těch, kteří běžně dotazy spíš kladou,“ shrnuje dramaturg pořadu Newsroom ČT24 Luboš Rosí, jehož redakce sérii ve spolupráci s webem ČT24 tvoří.

Svobodná žurnalistika se v porevolučním Československu začínala teprve tvořit. Jak vypadaly tehdejší redakce? Jak si v té době reportéři a reportérky budovali kontakty? A proč se vůbec rozhodli být novináři? Právě těmto tématům se podcastová série bude věnovat. Zároveň se ale zaměří také na vývoj profese a rozdíl v jejím chápání mezi generacemi českých žurnalistů.

Jak moc se práce v době sociálních sítí změnila? Jakou roli nyní hrají třeba psané noviny nebo jak funguje práce se zdroji? Odpovídat budou ti, kteří byli a jsou u toho – novináři, moderátoři, reportéři, komentátoři nebo třeba editoři.

Prvním zpovídaným bude novinář, disident a jeden ze zakladatelů české investigativy Jaroslav Spurný. Podcastem budou provázet čtyři moderátoři: Tereza Řezníčková, Luboš Rosí, Barbora Loudová a Andreas Papadopulos.