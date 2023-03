Velký knižní čtvrtek doporučuje novinky Hůlové, Hornbyho i ukrajinskou kroniku zpravodajů ČT

Světovou literaturu reprezentuje například britský autor humoristických knih Nick Hornby. Ústřední postavou jeho románu Funny Girl o mládí i zralém věku, slávě a zákulisí showbyznysu je krásná a talentovaná Barbara, která se v šedesátých letech stane hvězdou seriálu.

Čtenáři mohou sáhnout také po próze od francouzské autorky Maylis de Kerangalové. Příběh Život za život mohou i tuzemští diváci znát už z filmové adaptace. Drama o dárcích i čekatelích při transplantaci orgánů řeší mravní dilemata i nové možnosti lékařství.

Slovenský spisovatel Roman Kulich v napínavých Devíti křížích propojuje rodinný výlet s dávnou tragédií. Napětí lze čekat i od retro krimi Leo Berlin: Případ pro komisaře Leo Wechslera. Německá autorka Susanne Gogaová zasadila děj do Berlína dvacátých let, kde dojde k vraždě léčitele. Dávný zločin se řeší v románu české autorky Petry Klabouchové U severní zdi. Inspirován je osudy politických vězeňkyň z padesátých let minulého století.