S pomocí Václava Havla roztančil proluku na nábřeží Prahy. Architekt Milunič slaví osmdesátku

Začátek vzniku jeho nejslavnějšího díla sahá do osmdesátých let. Jako tehdy už šestičlenná rodina se Miluničovi nevešli do panelákového bytu a dostali přidělený byt v domě rodiny Havlových.

„Dostali jsme se do prázdného třetího patra, které jim v roce 1948 sebrali. Neměli jsme žádný nábytek a Havlovi nás poprosili, abychom si jejich původní nábytek vzali. Když zemřeli rodiče, Václav mě poprosil, jestli bych neudělal rozdělení bytu pro dvě rodiny, pro Ivana a pro něj,“ vzpomínal architekt.

„A protože tehdy byl Václav každou chvíli ve vězení, udělal jsem vtip a oddělil obývací pokoj od pracovny mříží a za ní udělal skromné vězeňské lůžko, aby netrpěl šoky, když často střídal pobyt domácí s tím vězeňským. Vzal to jako vtip a s Olgou jsme pak spolupracovali na dalších úpravách bytu,“ smál se Milunič, i když vzpomínal na časté výslechy Státní bezpečností, která chtěla do rekonstrukce zasahovat a umísťovat do bytu stále více odposlechů.

Vedle zmíněného domu v centru Prahy stával dříve neoklasicistní činžovní dům, který byl při americkém leteckém náletu na Prahu ke konci války roku 1945 zničen. Od té doby místo něj bila do oka proluka.

Začátkem devadesátých let, kdy už byl Václav Havel prezidentem, znovu přišli s myšlenkou její zástavby. „Chtěl jsem, aby ten barák byl parafrází na sametovou revoluci, v druhém plánu je totalitní společnost, od které se oddělila menší část, která se vydala do světa změn,“ popisoval záměr svého nejslavnějšího díla architekt.

Dům, který tančí

Dům měl původně sloužit kultuře, byly by v něm také obchody nebo občerstvení. Nenašel se ale investor. Projekt nebyl přijímán jednoznačně. Jeho zastánci oceňovali odvážnou moderní architekturu, která Praze chybí, odpůrci tvrdili, že se do historické Prahy nehodí a naruší panorama.

Podstatné ale bylo, že se dům líbil manažerům společnosti Nationale Nederlanden Real estate. „Řekl jsem jim, že odpor překonám tím, že se spojím s nějakou světovou hvězdou,“ vzpomínal Milunič. Ke spolupráci si přizval kanadsko-amerického architekta a designéra Gehryho.