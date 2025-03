Značka Svěrák a Svěrák pořád funguje, říkají tři generace filmařské rodiny

„Pro mě je to úplně normální, jinak to neznám,“ odpovídá František Svěrák na otázku, kterou dostává často – tedy jaké to je, narodit se do slavné rodiny. V pubertě ale proti tíze odkazu rebeloval. „Až něco dokážu stejně jako táta, tak se mě lidé nebudou ptát, jaké to je, protože už to nebude jenom, že jsem zdědil jméno, ale možná se proslavím díky něčemu jinému,“ předpokládá.

I on pokračuje ve filmařské linii, je střihač a se svým otcem Janem a dědou Zdeňkem se potkal před třemi lety při práci na filmu Betlémské světlo.