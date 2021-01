Zahraniční galerie a muzea chystají výstavy starých mistrů i moderního umění

V amsterdamském Královském muzeu (Rijksmuseum) bude stát podle redaktorů magazínu za vidění výstava věnovaná fenoménu otroctví pokrývající 250 let historie koloniálních říší. Londýnské Muzeum královny Viktorie a prince Alberta představí pět tisíc let historie Íránu a v Britském muzeu bude až do října k vidění výstava o éře římského císaře Nerona.

Obdivovatele starých mistrů nejspíš potěší expozice zasvěcená evropským cestám Albrechta Dürera v britské Národní galerii či výstava věnovaná dílu renesančního malíře Sandra Botticelliho v pařížském muzeu Jacquemart-André.

Za pozornost bude podle magazínu stát i výstava děl nizozemského barokního mistra Jana Vermeera, která se přes léto uskuteční nedaleko českých hranic v drážďanském Zwingeru.

Putovní Georgia O'Keeffeová i objevená manželka Hanse Arpa

Moderní umění je v programech zastoupeno například díky dosud největší retrospektivě amerického malíře Jaspera Johnse, která bude přístupná od září do února příštího roku současně v newyorském muzeu Whitney a filadelfském Muzeu umění.

Evropskými galeriemi v Madridu, Paříži a Basileji bude postupně putovat také výstava mapující dílo Američanky Georgie O'Keeffeové.

Berlín nabídne v galerii Gropius Bau retrospektivu japonské umělkyně Jajoi Kusamaové. Objevem bude podle The Art Newspaper pro některé diváky dílo Sophie Taeuberové-Arpové, která své abstraktně geometrické obrazy tvořila ve stínu známějšího manžela, výtvarníka Hanse Arpa. Výstava se bude postupně přesouvat z Basileje do londýnské galerie Tate Modern a Muzea moderního umění (MoMA) v New Yorku.