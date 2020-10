Umění klade otázky. V době pandemie se ptá, jak vystavovat virtuálně

Natáčí se pod dohledem restaurátorky, která hlídá, aby se obrazy nepoškodily, například nebyly vystaveny přílišnému osvětlení. „V této době je důležité komunikovat skrze video a zobrazovat to, co teď není možné vidět naživo,“ domnívá se režisér a kameraman prezentací Marco Chiodi.

Bezplatně si mohou expozice prohlédnout i na internetu. K dispozici už je výstava Století relativity, zaměřená na moderní umění. V uplynulém týdnu vznikal záznam z expozice Ke slávě a chvále, kde je shromážděno staré umění. „Kamera má celkem šest čoček, každá čočka pořídí jeden záznam a v počítači potom spojíme výsledný 360stupňový obraz. Postprodukce je náročná,“ popisuje tvůrce virtuální prohlídky Petr Sanetrník.

Zájemci si budou moci virtuálně projít tisíc let kultury na Moravě. Prohlídky umožňují jednotlivé exponáty také přiblížit a prozkoumat detaily. Internetová verze čeká také aktuální výstavu O městě, krajině, umění, jež byla zahájena už v době uzavření kulturních institucí. Veřejnosti by měly expozice zůstat nepřístupné nejméně do 3. listopadu, do kdy zatím platí v zemi nouzový stav.

Džadoň: Umění se s tím vyrovná

Podle konceptuálního umělce Tomáše Džadoně by se výtvarné umění dovedlo přizpůsobit i případné situaci, kdy by už nemohlo být vůbec vystavováno napřímo. Stejně jako se v historii muselo vyrovnat s různými společenskými změnami.

„Umění nejsou jen obrazy, ale umění jsou především myšlenky, reflexe skutečnosti, umění, abych citoval Pavla Büchlera, hlavně klade otázky, proto není vůbec problém, když je zprostředkované kamerou nebo fotografií,“ podotýká Džadoň s tím, že lidé jsou zvyklí vnímat realitu skrze tato média.

I jeho tvorba je v současnosti k vidění on-line. Galerie Rudolfinum totiž aktuální výstavu Unplugged, jejíž součástí je také Džadoňovo dílo, přibližuje prostřednictvím krátkých videí. Už příprava výstavy byla nezvyklá. Galerie totiž oslovila české i zahraniční umělce, aby svá díla připravili za minimálního užití energie na výrobu a transport. Vystavující tak využili třeba kolo nebo koňské spřežení.