Galerie Rudolfinum vystavuje unplugged, umělcům musel stačit koňský povoz a denní světlo

Například Tomáš Moravec na výzvu „environmentálního uvažování“ reagoval sochařskou instalací Manuport. Využil torzo pomníku odbojáře Karla Aksamita z padesátých let, které mělo původně skončit na skládce. Výtvarník jej ale převezl do svého ateliéru a vytvořil recyklované umělecké dílo. Jedenapůltunový kámen mohou návštěvníci navíc rozpohybovat. „Aby jako střelka kompasu rotoval a hledal nové umístění, které by už jinak neměl,“ vysvětluje Moravec.

Stačí kolo nebo kůň

Těžkou sochu přivezl do galerie koňským spřežením, na valník ho naložil bez pomoci techniky. „Pro mě použití koňského spřežení není návratem na stromy, ale spíše uvědomění si, co všechno používáme a jestli je to opravdu nutné,“ podotýká kurátor David Korecký.

Další díla dopravili umělci do Rudolfina třeba na čtyřkoláku nebo na kole, tak jako asistent belgického výtvarníka Rinuse van de Veldeho. Cesta se sérií kreseb mu z Antverp do Prahy trvala týden. „Říkali jsme mu, že vlakem to úplně stačí, ale on prý, že je vášnivý cyklista a rád je přiveze,“ prozradil kurátor.