Kabinet schválil podmínky pro zvláštní dlouhodobý pobyt uprchlíků z Ukrajiny

Podmínkou pro zvláštní dlouhodobý pobyt je bezúhonnost. Uprchlík by musel být v Česku nejméně od konce března 2023. Od loňského července by nesměl pobírat humanitární dávku. V tuzemsku by musel mít zaměstnání či podnikat a platit daně a odvody, na zdravotním pojištění by nesměl mít nedoplatky. Minimálně by musel mít příjem 440 tisíc korun hrubého za rok. Za každou další společně registrovanou osobu by se částka navýšila o 110 tisíc korun. Děti by musely chodit v Česku do školy.