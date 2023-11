Místo třiceti jen jednotky miliard. Stát vybere na bankovní windfall tax méně, než čekal

Loni v říjnu byl Stanjura v odhadu výnosu daně z mimořádných zisků bank optimistický. „Odhadujeme výnos z této daně v roce 2023 85 miliard, z toho 33 miliard bankovní sektor,“ prohlásil tehdy.

Nyní ale připustil, že výnos bude hlavně u bank výrazně nižší. Stanjurův náměstek Marek Mora už ve středu na jednání rozpočtového výboru řekl, že banky neodvedou plánovaných třiatřicet miliard, ale jen několik jednotek miliard korun. Ministr to teď potvrdil. „Když to říká pan náměstek, který má pod sebou rozpočtovou sekci, tak bezesporu ano,“ uvedl Stanjura.

Třeba koaliční Piráti nyní zpětně kritizují fakt, že vláda loni nepřijala jejich návrh, aby stát prosadil daň z neočekávaných zisků pro banky či energetické firmy už s platností od roku 2022. „Nevím, proč se najednou změnil názor na to, že to padlo na rok 2023, kdy samozřejmě v zálohách potom firmy optimalizovaly. Výběr není takový, jak se očekával. Kdybychom to mířili skutečně na rok 2022, kdy zisky byly největší, mohli jsme mít nějakou rezervu,“ myslí si předseda strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.