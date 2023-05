Daň z mimořádných zisků bank přinese nejspíš jen jednotky miliard, připouští Hampl

Šéf Národní rozpočtové rady Hampl má o hlavním důvodu nižšího výběru daně z mimořádných zisků bank jasno: finanční instituce zvýšily úrokové sazby z vkladů, to snížilo jejich zisk, a vláda tak získá podstatně méně, než očekávala.

„Když to budou jednotky miliard, v pořádku, když to bude trochu víc, nebudeme překvapení,“ uvedl Hampl. Banky si podle Hampla snížily zisk také dalšími legálními způsoby. „Celkem slušně zvyšovaly rezervy a částečně i opravné položky na konci loňského roku – o osm nebo devět miliard korun – to všechno snižuje výnos z té daně,“ dodává.

Ministerstvo financí na začátku loňského října odhadovalo, že díky dani z mimořádných zisků bank vybere letos do státního rozpočtu přes třicet miliard korun. Tedy podobnou částku, kterou vláda ročně vyplatí například na rodičovském příspěvku.

Celkem chtěl ještě na podzim stát na dani z mimořádných zisků včetně energetických firem vybrat přes osmdesát miliard.