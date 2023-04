Pokrok v přípravě škrtů i daňových změn. Koalice se prý dohodla na postoji k většině návrhů úspor

Opoziční hnutí ANO vládě vytýká, že plán snížit v příštím roce deficit o sedmdesát miliard je příliš ambiciózní. Samo by snižovalo schodek pomaleji. „To by odpovídalo při dnešním stavu HDP zhruba nějakým 45 miliardám ročně. Ale nezadusit ekonomiku, neporušit sociální smír,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Podle Klimeše „silně selhává“ ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který „nemusí být elitní ekonom, ale musí udat mantinely, aby některé koaliční strany věděly, za co má smysl bojovat a za co už třeba ne.“ „Tady je zásadní problém, že spolu se zrušením superhrubé mzdy se brutálně snížily daně, aniž by se stát proškrtal na stejnou částku. To je v dnešních cenách už hodně přes sto miliard,“ dodává.

Pokud podle něj vláda přestane tvrdit, že „mít nejnižší podíl příjmových daní na celkovém daňovém výběru v Evropě je pravicové a má to tak být, tak se posuneme dál“. Pokud ne, tak se podle Klimeše budeme dál zadlužovat.