Vláda musí ochránit firmy před vysokým zdražením elektřiny, shodli se Kuba, Havlíček i Bartuška

Diskuse politiků, ekonomů i podnikatelů se stále vedou kolem nedávno zveřejněného návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti by podle návrhu měla vzrůst meziročně o 71 procent. Ještě výrazněji by stoupla pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. Definitivní podobu regulované složky cen energií představí ERÚ koncem listopadu.

Kuba: Firmám mohou pomoci peníze z emisních povolenek

Kuba, který je nyní hejtmanem Jihočeského kraje, uvedl, že lidé volí vlády, aby ochránily jejich životy. Nemohou se proto vymlouvat na ERÚ.

Připomněl, že v energetice jsou obrovské peníze, které jsou vybírány z emisních povolenek. Tyto peníze mají sloužit pro přechod k čisté energetice.

Česká republika však není svým průmyslem, svou energetickou základnou připravena na přechod ke Green Dealu a bude třeba podržet firmy, aby obstály v konkurenci Evropy, uvedl hejtman. K tomu slouží právě zmíněné nahromaděné veřejné peníze. Vláda na to podle něj nesmí rezignovat a Kuba chce diskutovat, i s opozicí, kolik peněz na to využít.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že peníze z emisních povolenek nelze podle Evropské komise využít ke snížení cen elektřiny a na poplatek za obnovitelné zdroje.

Havlíček: Ke snížení růstu cen využijme Modernizační fond

Havlíček, který je nyní místopředsedou sněmovny, v pořadu uvedl, že „šílenou zelenou politikou Evropské unie jsme se dostali do totální pasti“. Evropa není konkurenceschopná vůči USA ani vůči Číně.

Cestu, jak pomoci českým firmám a domácnostem, vidí ve využití peněz z Modernizačního fondu na snížení růstu cen, který navrhl ERÚ. Tento postup by měl pro příští rok zabránit nejhoršímu. Zároveň by podle něj mělo Česko jednat s Evropskou komisí o regulované složce elektřiny. Plus k tomu připravit střednědobý výhled ohledně investic do plynu a ukončování uhlí.

Bartuška: Vlády už dokázaly najít nestandardní řešení. Je opět potřeba

Bartuška zmínil pomoc vlád lidem a firmám v nedávném období, kdy přes původní odmítání a spoléhání na trh nakonec zavedly cenové stropy. I on se domnívá, že také nyní by měl stát veřejnými penězi nějakým způsobem kompenzovat obrovské nárůsty cen.

Připomněl, že nyní jsme ve stejné situaci, jako jsme byli loni, kdy evropské státy naprosto vědomě porušily základní předpisy, protože nemohly jinak. Domnívá se také, že pokud by vláda začaly říkat, že s tím nyní nemohou nic dělat, tak od čeho tu jsou? „Dříve našly i nestandardní řešení, teď by mohly také najít.“ A to například v přístupu k předpisu o státní pomoci.

Německo chystá pro své firmy výraznou podporu

Bartuška také zmínil, že loni v říjnu Německo poslalo dvě stě miliard svým podnikům a teprve ex post to oznámilo Evropské komisi. A podobně se chovaly i další evropské státy.

Nyní německá vláda oznámila, že kvůli vysokým cenám elektřiny podpoří průmyslové podniky a dohodla se kvůli tomu na pětiletém balíku opatření. Kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek řekl, že firmy jen příští rok pocítí úlevu až 12 miliard eur (přes 295 miliard korun).

Snížení daně z elektřiny bude pro roky 2024 a 2025 ukotveno zákonem. Spolková vláda se zároveň shodla, že snížení by mělo následně platit i tři další roky, tedy v letech 2026 až 2028, pokud bude možné z rozpočtu zajistit financování takové úlevy.