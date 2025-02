Německé automobilky zaostávají, staly se tématem voleb

Německé automobilky budou v příštích letech propouštět, a to hlavně kvůli tomu, že v přechodu na elektromobilitu zaostávají za konkurencí. Před nadcházejícími volbami strany slibují, že odvětví pomůžou.

Scholz chce opět dotovat, AfD spalovací motory

Zejména v Sasku sledují budoucnost autoprůmyslu velmi pozorně. Je tu na osm set firem, které jsou na automobilkách závislé. Zaměstnávají téměř sto tisíc lidí. „Snižování počtu zaměstnanců se netýká jenom automobilek, ale i všech dodavatelů. Ti také propouštějí. Začali s tím už loni a to pochopitelně ovlivňuje celý region, protože tu nejsou jiná pracovní místa,“ řekl Dirk Vogel ze Svazu automobilových dodavatelů Sasko.

Vogel zároveň upozornil, že Německo loni zaostalo za evropským průměrem, co se počtu registrací elektromobilů týče. A to přesto, že chtělo být motorem odvětví. To je téma, které je třeba řešit v Berlíně.

Jedním z důvodu ochlazení je to, že vláda Olafa Scholze přestala dotovat nákup elektroaut. Kancléř, pokud by pokračoval v čele vlády i po nedělních předčasných parlamentních volbách, hodlá prémie opět zavést. Strana AfD (Alternativa pro Německo) chce pak zase návrat spalovacího motoru, shrnuje Polák. Dodává, že s tím však už německé automobilky ve svých strategických plánech nepočítají.