Hospodářská komora chce, aby vláda v rozmezí měsíců udělala zásadní kroky a předešla tak stagnaci. NERV jí předloží návrhy opatření

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) vymezil oblasti, ve kterých je třeba udělat zásadní kroky – energetika, doprava, datové sítě, dostupné bydlení, uvolnění trhu práce, vzdělávání a věda, výzkum a inovace. To vše se podle něj musí řešit dohromady – například nedává smysl investovat do stavby silnic, ale nevychovávat nové inženýry, kteří by je stavěli.

„To platí i pro další odbornosti – jaderný program. Pokud chceme zůstat jadernou velmocí, potřebujeme absolventy na našich univerzitách,“ vysvětlil.

Stroukal věří, že politici chápou, že je potřeba nastartovat ekonomiku. Chválí, že vláda nejdříve schválila konsolidační balíček, protože by bylo těžké ho prosadit v budoucnosti. Doporučení, která dostane kabinet od NERVu, můžou použít i politici z budoucích reprezentací.

„Já si dokážu představit, že na politickém cyklu nemusí tolik záležet. (…) O těch faktech je shoda, teď věřím, že je úplně jedno, jestli jsme na začátku, nebo v druhé polovině období,“ řekl.

Podle Zajíčka je třeba udělat základní kroky v řádu měsíců – některé do konce roku. Chtěl by, aby strategické investice byly schváleny do března příštího roku. Ocenil vládní rozpočtový balíček, protože vysílá signál veřejnosti, že se vláda o ekonomiku stará.