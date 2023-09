Česko má zpoždění patnáct let, řekl Rafaj. K velkým změnám potřebujeme krizi, soudí Horská

Členka NERV (Národní ekonomická rada vlády) Horská v diskusi zmínila, že vizí máme hodně. „Jsou zavřené v šuplíku, ale nerealizují se.“ Nemocí české ekonomiky začíná přibývat a jsou stále zřetelnější. Například České HDP jako jediné v EU se ještě nedostalo na předcovidovou úroveň.

Nedaří se ani Německu, na které je česká ekonomika silně navázána. „Naše provázání s německou ekonomikou se začíná obracet proti nám. Německo má problém, my máme velmi podobné symptomy nemoci, ale máme daleko těžší průběh.“ dodala s tím, že i Berlín hledá nový model růstu.



„Česká ekonomika, česká populace musí projít krizí, aby si uvědomila, že to takto dál nejde a je potřeba udělat opravdu velké změny,“ uvedla poradkyně premiéra. Zmínila, že až po nárazu do zdi to budeme akceptovat.

Hovořila také o obrovském vnitřním investičním dluhu z minulosti. Jako příklad uvedla dopravní infrastrukturu, služby pro rodiče s dětmi, trh práce či vědu a výzkum.

Hospodářská komora varovala

Jako první přišla s burcujícím varováním, že se Česku hrozí ekonomická stagnace ve svém srpnovém prohlášení Hospodářská komora. Upozornila tehdy, že Česká republika se nachází v největším zlomu své novodobé historie.

Vyčerpala totiž všechny dosavadní faktory růstu, ztratila své konkurenční výhody a dostala se do takzvané pasti středních příjmů. V ní se mohou ocitnout země dohánějící úroveň ekonomicky vyspělých států. Důsledkem bude dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mezd a životní úrovně obyvatelstva. Vyplývá to z analýzy konkurenceschopnosti české ekonomiky, kterou zpracovala Hospodářská komora.