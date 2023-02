Stanjura mírní sliby o ušetření 70 miliard v letošních výdajích. Koalice zmiňuje i zvýšení některých daní

Některé návrhy Národní ekonomické rady vlády na snížení schodku státního rozpočtu jsou ale pro vládní politiky nepřijatelné. Ministr financí například odmítá vrátit daně z příjmu na úroveň roku 2020. Znamenalo by to totiž celkový růst výběru daní o osmdesát miliard korun ročně.

Stanjura už nyní připouští, že by si kabinet mohl v příštím roce pomoci díky zvýšení daní až o 25 miliard. Kromě růstu spotřebních daní z tabáku či alkoholu plánují pro příští rok vládní strany třeba zvýšení daně z nemovitosti, proškrtání daňových výjimek nebo snížení či zrušení státní podpory stavebního spoření.

Podle předsedy sněmovního rozpočtového výboru Josefa Bernarda (STAN) jde ale o velmi ambiciózní cíl. „Neumím si to představit bez zásahů do sociálního systému,“ míní.

Sněmovní opozice pak podporuje hlavně snížení výdajů. „Vláda musí začít u sebe, to znamená, musí začít na výdajové straně, musí začít na ministerstvech, musí začít na neuvěřitelně zbobtnalé státní správě,“ apeluje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Experti koaličních stran vyjednávají o plánu na snížení schodku státního rozpočtu už dva měsíce. Seznam návrhů by měli předložit Fialově vládě příští týden. Koaliční špičky by pak chtěly konečnou dohodu uzavřít do poloviny dubna.