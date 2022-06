Restrukturalizace ČEZu by se mohla uskutečnit do dvou let, řekl Fiala

Restrukturalizace by podle Fialy měla být taková, aby část kritické infrastruktury mohl řídit stát prostřednictvím společnosti ČEZ. Je to podle něj ale otázkou dalších debat, především je třeba se domluvit s minoritními akcionáři. Odhaduje, že celý proces by měl trvat zhruba dva roky.

„Úmysl je, abychom měli větší vliv na rozhodující infrastrukturu a mohli se lépe vyrovnávat s věcmi, kterým teď čelíme. Česká republika je na tom ve srovnání s jinými zeměmi z hlediska energetického zabezpečení velmi špatně,“ uvedl Fiala. Že chce vláda dostat pod kontrolu státu klíčové tuzemské elektrárny, premiér řekl ve svém středečním projevu.

Podle informací ČT vláda plánuje rozdělit polostátní ČEZ na plně státní a soukromou část. Stát by měl pod stoprocentní kontrolou výrobu elektřiny v jaderných nebo uhelných elektrárnách. Do soukromé části by patřily obnovitelné zdroje, obchod a distribuce elektřiny.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připustil možné rozdělení ČEZu už před měsícem. Právě jeho resort spravuje sedmdesát procent akcií celé této energetické skupiny. Ve čtvrtek už nechtěl Stanjura podrobnosti změn v ČEZu komentovat.