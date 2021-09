Stát si musí na zvyšování důchodů půjčit 36 miliard. Na penze pro mladé nezbude, varuje opozice

Ještě v roce 2019 byl důchodový účet ve víc než šestnáctimiliardovém přebytku. Ekonomické dopady koronaviru a současné rychlé zvyšování penzí ale znovu uvrhly penzijní účet do deficitu. Náklady na důchody tvoří už teď víc než čtvrtinu všech výdajů státního rozpočtu.

Poslanci ve sněmovně schválili na konci července zvýšení průměrného důchodu o 300 korun měsíčně nad zákonné minimum. Tím prohloubili deficit důchodového účtu o dalších víc než deset miliard ročně.

„Důchodci jsou pro nás priorita. Teď nám roste HDP, to znamená, že z toho růstu samozřejmě budeme mít vyšší příjem. Je inflace, to jsou další peníze do rozpočtu,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

„Když má stát přidávat, tak to musí odpovídat možnostem, a my chceme zajistit důchody i pro dnešní padesátníky a mladší ročníky. A bohužel trend, který vidíme, značí, že pro ně důchody budou v daleko nižší výši než dnes,“ upozornil místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).