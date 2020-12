Maláčová navrhuje reformu penzí. Základní důchod by byl deset tisíc korun

Ministryně zmínila vedle udržitelnosti také další dva cíle reformy, a to spravedlnost a srozumitelnost. Vzniknout by měla kalkulačka, aby si každý mohl kdykoliv spočítat, jaký důchod by měl mít. Podle plánu by měla fungovat od roku 2023. Od té doby by se měl zavést také bonus za výchovu dětí. Hlavní pečující by měl dostávat měsíčně 500 korun za dítě. Nejvýš by pobíral navíc 1500 korun. Práce v důchodu by se měla ocenit daňovým zvýhodněním.

Navrhovaná důchodová reforma by v prvních pěti letech stála podle Maláčové celkem 25miliard korun. Podle ní by se výdaje daly financovat z plánu obnovy EU.

Podle Nerudové by navrhovaný zákon o reformě vláda měla dostat v únoru. Podle představ předkladatelů by se příští rok měl přijmout v parlamentu a k podpisu by ho měl dostat prezident. Od ledna 2022 by se měl zavést základní důchod, dodala Nerudová. Další kroky by se zaváděly postupně.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ovšem už ve čtvrtek v Senátu prohlásila, že tato vláda důchodovou reformu nepředloží. Dodala, že návrhy nejsou probrány na úrovni vlády a legislativní lhůty už vládě nedovolí prosadit zásadní změny, ke kterým je třeba širší shoda.

„Já jsem zaznamenala, že snad paní ministryně (Maláčová) představí nějaké návrhy, které nejsou probrány na úrovni vlády. Řeknu otevřeně a řekla jsem to mockrát: Tato vláda prostě už nepřipraví komplexní důchodovou reformu,“ prohlásila ve čtvrtek Schillerová. Dodala, že legislativní proces trvá v průměru rok a do voleb zbývá zhruba 11 měsíců.