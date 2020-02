Kabinet dovládne bez penzijní reformy i zvýšení důchodového věku, řekla Schillerová. Odborníci vyzývají ke spěchu

přehrát video Otázky Václava Moravce o důchodech

Podle Zamrazilové je nejdůležitější zvýšení odchodu věku do důchodu. Představovala by si, že lidé narození v 80. letech by odcházeli v 66 a lidé o dekádu mladší až v 67 letech. Je přitom podle ní třeba zdůrazňovat, že lidé se nejen dožívají vyššího věku, ale jsou i déle zdraví a schopní pracovat. V prvních dvaceti letech by posun penzijního věku řešil podle Zamrazilové asi polovinu problému a do roku 2060 asi třetinu. „Velmi by to usnadnilo další kroky ohledně důchodové reformy,“ řekla. Tato vláda už se však pozdějšími důchody zabývat nebude „Debata je uzavřená, my už se k tomu vracet nebudeme,“ prohlásila ministryně financí.

Návrhy komise Důchodovou reformou se zabývala komise pro spravedlivé důchody a na začátku ledna představila tři varianty. Pro Schillerovou však byly zklamáním. Především proto, že vůbec neřeší zdroje, a tedy ani udržitelnost systému. S tím souhlasí i Zamrazilová, která komisi vytýká, že nepovažovala udržitelnost za hlavní téma. „Jen úsporná varianta by přinesla velmi mírné zvýšení udržitelnosti,“ podotkla. Ocenila pouze návrh na rozdělení prvního pilíře. Vznikl by tak nultý, v němž by byly minimální penze stejné pro všechny, a první by zůstal plně zásluhový.

Fakta Tři varianty důchodového systému Tři varianty důchodového systému Všechny varianty pracují se stejnou architekturou: rozdělením na dva piliře . Z nultého pilíře by se vyplácel základní solidární důchod z daní. Z prvního pilíře by se platila zásluhová penze podle odpracovaných let a výše odvodů z výdělků s případným oceněním péče o dítě nebo práce i po dosažení důchodového věku.

První, úsporná varianta by znamenala pouze překlopit současný důchodový systém a neproběhla by diskuse o změnách příjmů celkového systému. Nepředpokládá změny daňového systému. Náklady na důchodový systém by klesly, ale za cenu nižších penzí.

Technická varianta předpokládá, že by se celý důchodový systém technicky překlopil do nové architektury, tedy nultého a prvního pilíře. A předpokládá, že v časovém horizontu pěti let od překlopení systému by musely začít práce na změně důchodového systému. Řada seniorů by si tím měla polepšit. Systém částečně oceňuje péči o děti. Není ale výhodný pro zaměstnance s dlouhými kariérami, což bývají zpravidla muži.

Varianta spravedlivá předpokládá, že se nejen systém překlopí do nové architektury, ale paralelně začnou práce na změně daňového systému. Tato varianta zavádí například bonus za rok práce nad 41 odpracovaných let ve výši 240 korun nebo bonus za vychované dítě ve výši 500 korun.

Podle úsporné varianty by měli mít všichni senioři jistých necelých osm tisíc korun, v dalších dvou variantách by dosáhli na deset a půl tisíce korun.

Ekonom David Marek si do výsledku práce komise rýpnul: „Tyto návrhy se studenty spočítáte za jedno dopoledne.“ Prohlásil, že po dvaceti letech debat všichni vědí, že problém je v nedostatku příjmů a možnosti jeho řešení jsou jasné: zvýšení věku odchodu do penze, zvýšení sociálního pojištění nebo vpuštění soukromých peněz do třetího pilíře systému. Rozhodnutí o tom, které řešení nebo jaká jejich kombinace se zvolí, je politické a mělo by být přijato co nejdříve. Kritizoval, že se to nestalo už dávno a že jsme promarnili celou generaci. Zamrazilové se líbily dřívější návrhy na povinný vstup do třetího pilíře soukromého spoření při nástupu do prvního zaměstnání s tím, že lidé by se z něj pak dobrovolně mohli stáhnout.