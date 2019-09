Změny důchodového systému nebudu tlačit na sílu. Musí se najít shoda, říká Maláčová

„Za posledních třicet let jsme v rámci politického spektra v podstatě k ničemu nedospěli, ode mne se očekává jasné řešení do půlroku. Málokdo si uvědomuje ten tlak. Myslím, že jsme v rámci důchodové komise postoupili dobře,“ uvedla Maláčová.

Nerada ale používá výraz důchodová reforma. „Je to synonymum pro privatizaci, a to je něco, co ČSSD nepřipustí,“ poznamenala s tím, že takto probíhala velká důchodová reforma za pravicové vlády. Ministryni vadí, že to tehdy prosadili natěsno a na sílu. „Něco, co bychom tlačili na sílu a za každou cenu, to já nebudu dělat,“ dodala.

Nové řešení bude podle ní testem politické kultury v České republice. „Teď se musí ukázat, zda jsme všichni ochotni ustoupit ze svých pozic. Dovedu si představit, že většina politických stran má jasno, jak by to mělo vypadat, ale vtip je v tom, že se musí najít shoda,“ přiblížila.